Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Leao! Scenario da non credere

Calciomercato Milan, Rafael Leao interesse al Napoli per la prossima stagione? Le ultime sulla clamorosa indiscrezione

Intervenuto a Radio Marte, Luca Marchetti ha dato questa informazione sul calciomercato Milan relativo al futuro di Leao:

PAROLE – «Leao al Napoli la vedo difficile per una questione di prezzo: il calciatore guadagna circa 6 milioni di euro a stagione e se il Milan se ne priverà lo farà a cifre importanti. Sarebbe sicuramente adatto dal punto di vista tecnico ma credo un po’ fuori dai parametri del club azzurro. Il Napoli se deve prendere giocatori che fungano da alternativa ai titolari; non li prenderà già affermati ma calciatori da far crescere. Il Napoli grazie a Conte ha scoperto d’avere più titolari di quanto si aspettasse».