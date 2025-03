Mercato Milan, il centravanti arriva dalla Serie A! Contatti in corso, così può sbarcare a Milanello

Mercato Milan, i rossoneri guardano in Serie A per l’attacco della prossima stagione: forte interesse per Lucca dell’Udinese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i nomi attenzionati dal calciomercato Milan per la prossima estate c’è anche quello, cerchiato in rosso, di Lorenzo Lucca, attuale centravanti dell’Udinese cercato dai rossoneri già a gennaio come alternativa a Santiago Gimenez.

Se le condizioni saranno quelle corrette, intorno ai 25 milioni di euro per intenderci, il Milan affonderà sicuramente il colpo per l’italiano.