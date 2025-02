Calciomercato Milan, Moncada blinda il terzino! Trattativa in corso e fumata bianca dietro l’angolo

Calciomercato Milan, Moncada è vicinissimo a strappare l’accordo per il rinnovo di Davide Bartesaghi, in scadenza a giugno 2026

Il calciomercato Milan è pronto a blindare Davide Bartesaghi, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

PAROLE – «Secondo quanto riferito da Relevo, il Milan sta trattando per il rinnovo di contratto di Davide Bartesaghi. Il terzino mancino classe 2005 attualmente è legato ai rossoneri con un contratto che va in scadenza nel 2026. In questa stagione Bartesaghi non ha trovato ampio spazio in prima squadra: pochi minuti contro il Lecce (con un rosso contestato) e un tempo in campo contro il Parma in Serie A, a cui aggiungere mezz’ora scarsa contro il Sassuolo in Coppa Italia. Il difensore è stato invece un punto fermo con Milan Futuro: 18 presenze nel girone B di Serie C (con un gol, contro il Legnago) più 4 presenze in Coppa Italia Serie C».