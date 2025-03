Calciomercato Milan, intrigo Joao Felix! Fase di stallo col Chelsea, questa mossa sarà decisiva

Calciomercato Milan, clamoroso intrigo Joao Felix: al momento nessun colloquio col Chelsea per la conferma. Decisivo il nuovo DS

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano ha parlato così della situazione di Joao Felix nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Al momento il Milan non sta pianificando alcun round di colloqui con il Chelsea per trattenere João Félix nel club oltre questa stagione. Nell’accordo non è prevista alcuna clausola di riscatto, ma in ogni caso il Milan non avanza in questa fase. Seguiranno ulteriori notizie dopo le decisioni del direttore/allenatore».