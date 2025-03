Rinnovo Maignan, zero preoccupazioni in casa Milan: formalizzazione in arrivo, manca solo questa cosa

Rinnovo Maignan, il Milan è tranquillo per quanto riguarda il prolungamento del portiere francese: nomina del DS prima dell’ufficialità

Come riferito dal Corriere della Sera, nel calciomercato Milan non c’è nessun allarme rispetto al rinnovo di Mike Maignan, portiere francese attualmente in scadenza di contratto a giugno del 2026.

Le parti infatti hanno concordato da settimane e verbalmente il prolungamento fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 5 milioni di euro più bonus. L’intesa verrà formalizzata non appena la società rossonera nominerà il nuovo Direttore Sportivo. Il futuro non sembra dunque in discussione.