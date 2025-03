Calciomercato Milan, scambio alla pari all’orizzonte! La trattativa decolla in questo modo

Condividi via email

Calciomercato Milan, prende quota l’ipotesi dello scambio alla pari tra Yacine Adli e Riccardo Sottil con la Fiorentina: i dettagli

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan uno dei calciatori dal quale ricavare un determinato tesoretto in vista della prossima estate è sicuramente Yacine Adli, centrocampista legato al club rossonero da un contratto fino al 2026 e attualmente in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni di euro.

L’idea delle due società è quella di procedere con uno scambio a titolo definitivo che veda coinvolto anche Riccardo Sottil, passato a gennaio in prestito al Milan con diritto di riscatto a 10 milioni. La trattativa è ben avviata.