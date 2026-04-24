Lewandowski Milan, Romano conferma il blitz dell’agente in Italia: il polacco valuta l’addio al Barcellona

Lewandowski Milan, Fabrizio Romano svela la missione di Pini Zahavi: rossoneri e Juventus alla finestra per il centravanti

Il futuro di Robert Lewandowski è a un bivio e le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà il fuoriclasse polacco nella prossima stagione. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube, è prevista a brevissimo una missione in Italia da parte del suo storico procuratore, Pini Zahavi. Un blitz che serve a fare chiarezza sulle reali possibilità di vedere l’attaccante in Serie A, con Milan e Juventus spettatrici molto interessate.

La situazione tra il bomber e il Barcellona è tesa: il club catalano ha presentato una proposta di rinnovo al ribasso che non soddisfa le aspettative del giocatore. Sebbene la permanenza in Spagna non sia da escludere, Lewandowski pretende cifre diverse per continuare la sua avventura in blaugrana. Nel frattempo, sul tavolo sono già arrivate offerte faraoniche dall’Arabia Saudita e proposte intriganti dalla MLS americana.

La strategia di Zahavi e l’opzione rossonera

L’arrivo di Zahavi nel nostro Paese servirà a sondare il terreno con i top club italiani per capire se ci siano i margini economici e tecnici per un’operazione di questa portata. Il Milan, che cerca un centravanti di caratura internazionale per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare una tentazione per il polacco, attratto dall’idea di misurarsi con il campionato italiano prima della fine della carriera.

IL PUNTO DI FABRIZIO ROMANO — «Il procuratore di Lewandowski sarà in Italia molto presto per valutare le possibilità e capire quali siano tutte le opzioni da presentare sul tavolo e fare poi una valutazione definitiva. Lewandowski aspetta di avere tutte le offerte: ci sono già quelle del Barcellona, dalla MLS e dall’Arabia. Vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi».

Per il club di via Aldo Rossi, l’eventuale innesto di Lewandowski garantirebbe quell’esperienza e quel numero di gol necessari per puntare con decisione allo Scudetto e fare strada in Champions League. Molto dipenderà dalle richieste salariali del giocatore e dalla volontà del Milan di investire su un profilo non più giovanissimo ma ancora straordinariamente integro e prolifico.