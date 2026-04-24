Milan Juventus, a San Siro ci sarà anche l’agente di Lewandowski: ma incontrerà prima i bianconeri…

Milan Juventus, il futuro del polacco è un rebus tra Barcellona e Italia: domenica vertice chiave con i bianconeri a margine del big match

Il destino di Robert Lewandowski è arrivato a un bivio decisivo. Con il compimento dei 38 anni alle porte e un contratto con il Barcellona in scadenza il prossimo 1° luglio, il centravanti polacco non ha ancora sciolto le riserve. Nonostante i blaugrana abbiano il campionato ormai ipotecato, il silenzio sul rinnovo fa presagire un addio a parametro zero. Lewandowski, però, non si sente affatto al tramonto e la sua priorità è chiara: continuare a competere ad altissimi livelli, possibilmente in una squadra che partecipi alla prossima Champions League.

Questa ambizione ha riacceso l’interesse della Serie A, con Juventus e Milan pronte a darsi battaglia. I bianconeri, al momento, sembrano aver guadagnato un vantaggio competitivo grazie a una strategia più tempestiva. La conferma arriva da un dettaglio tutt’altro che trascurabile: domenica sera, in occasione della sfida Champions a San Siro, l’entourage del polacco sarà presente in tribuna. Secondo quanto riferito da Tuttosport, gli agenti del calciatore approfitteranno dell’evento per un incontro riservato con i vertici della Juventus, volto a sondare la reale fattibilità dell’operazione.

Milan Juventus, la risposta rossonera e il nodo Champions

Il Milan resta alla finestra, ma con una posizione leggermente più defilata. Sebbene Massimiliano Allegri e il ds Tare vedano in Lewandowski l’innesto perfetto per carisma e senso del gol, il club rossonero deve fare i conti con la prudenza economica della proprietà e con la concorrenza internazionale (che include anche sirene dalla MLS e dall’Arabia Saudita).

Per entrambi i club italiani, la qualificazione alla Champions League resta il requisito minimo per sedersi al tavolo delle trattative. Il costo dell’ingaggio, nonostante lo status di svincolato, rimane l’ostacolo principale: il Barcellona spinge per un rinnovo al ribasso fino al 2027, ma l’agente Pini Zahavi sta valutando se le proposte italiane possano offrire garanzie tecniche superiori. Domenica sera, mentre sul prato di San Siro si giocherà per l’Europa, in tribuna si decideranno i contorni di quello che potrebbe essere il colpo dell’estate.