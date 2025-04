Calciomercato Milan, Coppa Italia e poi addio? Destino segnato, due le condizioni per la partenza

Calciomercato Milan, Theo Hernandez può salutare vincendo la Coppa Italia: senza rinnovo e con un’offerta allettante sarà addio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez potrebbe salutare il calciomercato Milan in estate salutando con la vittoria della Coppa Italia, ultimo obiettivo stagionale del club rossonero e con la semifinale di andata contro l’Inter di domani sera.

Con il contratto in scadenza a giugno del 2026 e con i discorsi in stallo per il rinnovo, l’ex Real Madrid può lasciare Milanello per un’offerta di un top club da 25-30 milioni di euro.