Calciomercato Milan, Ibrahimovic congeda l’attaccante? Può rimanere solo in un caso. La situazione

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic è pronto a congedare Tammy Abraham a fine stagione? Può rimanere solo in un caso

Come riferito da TMW, nel calciomercato Milan è tuttora in bilico il futuro di Tammy Abraham, arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma.

Il Milan non sta prendendo in considerazione il riscatto di Abraham. Per come stanno oggi le cose, il Milan lo congederà tra un paio di mesi. Troppo alta la valutazione del cartellino, tra i 20 e 25M, troppo alto anche l’ingaggio: 4.5M netti a stagione più lauti bonus.