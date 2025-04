Milan Inter, Galli svela tutto: su quei due giocatori ha espresso un’opinione precisa. Ecco quale

Milan Inter, Filippo Galli, ex rossonero, ha analizzato la prestazione di Leao e Theo Hernandez nel derby di Coppa Italia

Ospite a Milan Tv, Filippo Galli ha commentato così la prestazione di Leao e Theo Hernandez in Milan–Inter di Coppa Italia:

PAROLE – «Una buona gara di Leao. È come se potesse dare la zampata ma ancora gli manca qualcosina. È un Rafa che è cresciuto e se mantiene questi standard può dare una mano alla squadra perché può spaccare le difese avversarie. La presenza di Leao avrebbe dovuto aiutare Theo ma non ho visto questa connessione. Theo non si è visto, era sottotono, non ha inciso in nulla, nemmeno in negativo. È un giocatore che può dare molto di più».