Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha le idee chiare! Possono arrivare questi due profili, nomi da non credere

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare in vista della prossima sessione di gennaio: due le pedine da inserire

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha le idee chiare in vista della sessione di gennaio.

Ibrahimovic – decisivo per l’esonero dell’ormai ex ds D’Ottavio – nelle prossime settimane

tornerà protagonista con Furlani e Moncada sul mercato. La dirigenza rossonera ha fatto capire di non voler fare nulla, ma un centrocampista – se Bennacer non darà piene garanzie – e un vice Theo Hernandez (occhio a Parisi e Biraghi in uscita da Firenze) verranno probabilmente cercati.