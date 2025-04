Conferenza stampa Oddo: «Abbiamo scongiurato l’ultimo posto, adesso puntiamo a questo grande obiettivo». Le ultimissime notizie

Il Milan Futuro ha sconfitto la Ternana grazie alla vittoria per 1-0. La squadra di Massimo Oddo, a due giornate dalla fine resta nella zona playout. Di seguito le parole del tecnico al termine del match in conferenza stampa.

LA VITTORIA – «Innanzitutto è importante per la classifica, perché abbiamo scongiurato l’ultima posizione. E quello era il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile per avere il vantaggio nei play out, che sembrano abbastanza scontati. Noi comunque proveremo a vincere tutte le partite da qui alla fine».

STATO D’ANIMO – «Una vittoria dal valore inestimabile. Il nostro obiettivo è comunque di valorizzare i ragazzi, dovranno dare un contributo anche alla prima squadra. In questo momento ovviamente è importante salvare questa categoria, perché questi ragazzi hanno bisogno di confrontarsi con una categoria che gli permette di migliorarsi di più»