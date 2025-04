Milan Primavera Monza 1-1: Perrucci risponde a Berretta. Quanti rimpianti per i rossoneri!

Milan Primavera Monza 1-1: tantissimi rimpianti per i rossoneri di Guidi che non riescono a tornare alla vittoria. Il resoconto del match

Beffa clamorosa per il Milan Primavera di Federico Guidi che non in una gara piena di rimpianti non va oltre l’1-1 contro il Monza.

I rossoneri avrebbero meritato la vittoria ma si devono accontentare del punto agguantato da Perrucci che ha pareggiato nel primo tempo l’immediato vantaggio di Berretta. Il Milan Primavera non riesce a sorpassare il Verona e rimane appena fuori dalla zona playoff.