Il presidente del Trapani sta con Fonseca: «Fa bene a lamentarsi, almeno in A c'è il Var: in Serie C...»

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, appoggia le parole di Fonseca: «Fa bene a lamentarsi, almeno in A c’è il Var: in Serie C…»

Come riportato sul suo profilo X ufficiali il giornalista Nicolò Schira, il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha appoggiato le dichiarazioni post Atalanta Milan di Paulo Fonseca. In queste l’allenatore portoghese si lamentava dell’operato della terna arbitrale. Ecco il commento di Antonini.

PAROLE – «L’allenatore del Milan ha fatto bene a lamentarsi. Da inizio anno ho visto arbitraggi scandalosi. Almeno loro in SerieA hanno il Var, qui devi pregare Dio per far venire un arbitro in grado di gestire le gare».