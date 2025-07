Calciomercato Milan, retroscena confermato! Tentativo confermato, è successo nelle ultime ore

Calciomercato Milan, confermato il retroscena sul tentativo per Wesley, terzino del Flamengo: c’è la Roma in grande vantaggio

Il calciomercato Milan si trova di fronte a settimane cruciali per definire la sua rosa in vista della nuova stagione, con l’obiettivo primario di consegnare a Mister Massimiliano Allegri una squadra già competitiva per il primo impegno ufficiale: la sfida di Coppa Italia del 16 agosto contro il Bari, una partita assolutamente da non sottovalutare. Le priorità sul tavolo del Diavolo, in questo momento, riguardano senza dubbio le fasce laterali.

La Ricerca degli Esterni: Tra Sostituti e Nuovi Talenti

La corsia di sinistra è orfana di un vice-Theo Hernández, un ruolo cruciale che il Milan sta cercando di coprire con attenzione. È emersa l’idea Pervis Estupiñán del Brighton, ma le trattative con il club inglese sono ancora nelle fasi iniziali, rendendo la pista complessa ma non impossibile. A destra, la situazione non è meno delicata. Attualmente, la squadra può contare solo su Álex Jiménez ed Emerson Royal, quest’ultimo però dato per certo in uscita con un forte interesse del Betis Siviglia. Questa situazione impone al nuovo DS Igli Tare di muoversi con decisione per rinforzare la fascia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Wesley Vinícius França Lima, promettente terzino destro classe 2003 del Flamengo e della nazionale brasiliana. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: la Roma è in netto vantaggio, avendo già un accordo di massima con il giocatore. I giallorossi devono però ancora trovare l’intesa economica con il club brasiliano per il cartellino di Wesley. Questo dimostra la volontà del Milan di cercare giovani talenti con potenziale internazionale, ma anche le sfide del mercato attuale.

Le Dichiarazioni di Igli Tare: La Visione del Nuovo DS

Qualche settimana fa, in occasione di un incontro con la stampa presso la sede milanista di via Aldo Rossi, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, ha delineato chiaramente le strategie del club per questa sessione di mercato. Le sue parole hanno confermato la necessità di interventi mirati in diverse zone del campo:

“Stiamo valutando l’intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione, interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d’attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti.”

Le dichiarazioni di Tare sottolineano una strategia chiara e la determinazione a costruire una rosa profonda e versatile per Mister Allegri. L’arrivo di un altro centrocampista e di un attaccante è fondamentale per garantire le giuste rotazioni e la qualità necessaria in fase offensiva. La conferma della ricerca di due terzini ribadisce l’urgenza in quei ruoli, mentre la possibilità di intervenire anche su ali e difensori centrali in caso di partenze evidenzia la flessibilità e la prontezza del Milan nel rispondere alle dinamiche del mercato. L’obiettivo finale è chiaro: essere protagonisti in tutte le competizioni, a partire dalla Coppa Italia.

Il tempo stringe, e i tifosi rossoneri attendono con ansia i prossimi colpi di mercato che andranno a rinforzare il Milan di Allegri e Tare.