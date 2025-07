Mercato Milan, Allegri in pressing! Messaggio a Tare, lo vuole a disposizione...

Mercato Milan, Massimiliano Allegri in pressing: vorrebbe avere Estupinian entro questa settimana. Tare pronto ad accelerare

La sessione di mercato estiva del Milan si infiamma, con il club rossonero sempre più vicino all’acquisizione di Pervis Estupiñán, talentuoso terzino sinistro ecuadoregno. La trattativa per il difensore del Brighton sta vivendo ore decisive, come riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, confermando l’accelerazione per portare a Milano un innesto fondamentale per il nuovo corso targato Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Secondo quanto emerso, il Milan ha già raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del calciatore per un contratto quinquennale, con l’ultimo anno potenzialmente in opzione. L’ingaggio previsto per Estupiñán si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che testimonia la volontà del club di assicurarsi un giocatore di qualità e prospettiva. Il ruolo chiave in questa fase lo sta giocando Jorge Mendes, potentissimo agente del calciatore, che sta agendo da mediatore tra le due società. L’obiettivo di Mendes è quello di ottenere uno sconto significativo rispetto alla richiesta iniziale del Brighton, che ammonta a 23 milioni di euro. Questa cifra, infatti, è superiore a quanto pattuito in primavera, quando il Brighton si era messo alla ricerca di un sostituto per Estupiñán, convinto della sua partenza (e avendo già acquistato De Cuyper).

Il Milan, con il Direttore Sportivo Igli Tare attivamente al lavoro, ha presentato una prima offerta di 12 milioni di euro più bonus, prontamente rifiutata dal club inglese. L’intenzione dei rossoneri è quella di chiudere l’affare intorno ai 15 milioni di euro, pur essendo consapevoli che quasi certamente dovranno aggiungere qualche altro milione di parte variabile per raggiungere la cifra richiesta. La soglia massima che il Milan si è prefissato di non superare è di 20 milioni di euro totali, un limite oltre il quale la trattativa diventerebbe eccessivamente onerosa.

I contatti tra le parti sono stati fitti nelle ultime ore, e l’ottimismo cresce riguardo a una possibile chiusura imminente. Non è affatto da escludere che la distanza economica tra il Milan e il Brighton possa essere colmata già nelle prossime ore. La speranza del Diavolo è quella di vedere Estupiñán sbarcare a Milano per le visite mediche all’inizio della prossima settimana, per poi raggiungere i suoi futuri compagni nel ritiro di Singapore.

Un fattore che facilita l’operazione è il possesso da parte di Estupiñán di un passaporto spagnolo. Questo aspetto è di fondamentale importanza in quanto le procedure di tesseramento saranno notevolmente più semplici rispetto a quelle richieste per i calciatori extracomunitari, evitando così lungaggini burocratiche. Il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo cruciale per Massimiliano Allegri, che potrà contare su un terzino sinistro di spinta e con spiccate doti offensive, in grado di interpretare al meglio il modulo di gioco del tecnico livornese.

L’operazione Estupiñán si configura come un tassello importante nella costruzione del nuovo Milan, un segnale forte delle ambizioni della società in vista della prossima stagione. Con Igli Tare alla guida del mercato e Massimiliano Allegri al timone tecnico, il Milan punta a rafforzarsi con giocatori di qualità e funzionali al progetto. La fumata bianca per il terzino ecuadoregno sembra ormai essere questione di ore.