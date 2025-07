Calciomercato Milan, accordo raggiunto con Estupinian! Ecco cosa serve per chiudere la trattativa col Brighton

Calciomercato Milan, raggiunto l’accordo sul contratto con Estupinian, terzino sinistro del Brighton: servono 20 milioni per chiudere l’accordo

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, sta lavorando incessantemente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi caldi che circolano con insistenza per la fascia sinistra difensiva, spicca quello di Pervis Estupiñán, talentuoso terzino ecuadoriano attualmente in forza al Brighton. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Nicolò Schira, ha infiammato i tifosi rossoneri, desiderosi di vedere un Milan competitivo su tutti i fronti.

Secondo quanto riportato da Schira, il calciomercato Milan avrebbe presentato un’offerta concreta a Estupiñán per un contratto a lungo termine: un accordo fino al 2029, con un’opzione per estendere la collaborazione fino al 2030. L’ingaggio proposto al giocatore sarebbe di 2 milioni di euro netti a stagione, una cifra che testimonia la volontà del club di Via Aldo Rossi di puntare seriamente sul difensore sudamericano. Questo investimento importante sottolinea la strategia del Milan di assicurarsi giocatori di qualità e prospettiva, capaci di garantire stabilità e performance nel lungo periodo.

Tuttavia, l’operazione non si presenta priva di ostacoli. Il Brighton, club proprietario del cartellino di Estupiñán, valuta il suo gioiello non meno di 20 milioni di euro. Una cifra considerevole che il Milan dovrà trattare attentamente per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La dirigenza rossonera, con Igli Tare in prima linea, è nota per la sua abilità nel condurre trattative complesse e cercherà sicuramente di abbassare le pretese del club inglese o di strutturare un’operazione che includa magari bonus legati alle prestazioni o alla futura rivendita del giocatore.

L’arrivo di Pervis Estupiñán sarebbe un colpo significativo per il Milan di Allegri. Il terzino ecuadoriano è un giocatore moderno, dotato di grande velocità, resistenza e una spiccata propensione offensiva. Le sue incursioni sulla fascia sinistra e la sua capacità di crossare con precisione lo renderebbero un’arma preziosa nel gioco del Milan, sia in fase di costruzione che di finalizzazione. La sua solidità difensiva, unita alla sua dinamicità, lo renderebbe un profilo ideale per un sistema di gioco che richiede terzini capaci di coprire ampie zone del campo e di partecipare attivamente a entrambe le fasi.

Con Allegri in panchina, il Milan punterà sicuramente su un calcio equilibrato ma efficace, e un terzino come Estupiñán potrebbe offrire quella spinta e quella qualità che al momento sulla corsia sinistra sono ricercate. La sua presenza garantirebbe anche maggiore competizione interna, alzando il livello generale della rosa e offrendo al tecnico diverse opzioni tattiche. La leadership di Tare nel reparto scouting e nelle trattative sarà fondamentale per portare a termine questa operazione.

Insomma, il futuro di Pervis Estupiñán potrebbe tingersi di rossonero. La trattativa tra Milan e Brighton si preannuncia lunga e complessa, ma la volontà del giocatore e l’interesse concreto del club milanese potrebbero fare la differenza. I tifosi aspettano con ansia ulteriori sviluppi, sperando di vedere presto il terzino ecuadoriano calcare il prato di San Siro con la maglia del Diavolo.