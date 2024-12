Tonali Milan, l’agente Riso smentisce il ritorno: «E’ un idolo al Newcastle, è felice di giocare nel miglior campionato del mondo»

Tonali Milan, l’agente Riso smentisce il ritorno del centrocampista del Newcastle in Serie A: «I tifosi lo hanno supportato in ogni momento»

Riso, agente di Tonali, a Fabrizio Romano ha smentito le voci che parlavano di un ritorno al mercato Milan per il centrocampista del Newcastle.

L’ANNUNCIO – «Assolutamente Sandro non sta considerando un ritorno in Serie A. È felice al Newcastle ed è felice di giocare nel miglior campionato nel mondo. È un idolo per i tifosi del Newcastle che l’hanno supportato in ogni momento».