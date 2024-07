Mercato Milan, Calafiori saluta la Serie A: programmato il volo per Londra e le visite con l’Arsenal. I DETTAGLI

Mercato Milan, Calafiori ormai pronto a salutare la Serie A: programmato il volo per Londra e le visite con l’Arsenal. I DETTAGLI

È ormai tutto fatto per Riccardo Calafiori all’Arsenal. Il difensore del Bologna, accostato anche al calciomercato Milan in questi ultimi mesi, è atteso nelle prossime ore a Londra per le visite mediche.

Il centrale partirà per la capitale inglese domani mattina (sabato 27 luglio) prima di sostenere i test di rito e firmare il contratto che lo legherà ai Gunners. Al Bologna vanno 50 milioni di euro.