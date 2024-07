Samardzic Milan, sono ORE DECISIVE: si tratta senza sosta con l’Udinese. Cosa filtra sul colpo a centrocampo

Non solo Youssouf Fofana, il calciomercato Milan vuole provare ad assicurarsi anche Lazar Samardzic nel corso delle prossime settimane per regalare a Fonseca una mediana di qualità e quantità.

L’accordo con il giocatore non sembra un problema, piuttosto c’è da trattare con l’Udinese per il cartellino: il club friulano parte da una richiesta di 20 milioni più bonus, l’idea del Diavolo per ora è quella di non spingersi oltre i 15.