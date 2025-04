Calciomercato Milan, Coppola obiettivo caldo: il Diavolo ci pensa e culla anche una incredibile suggestione

Condividi via email

Calciomercato Milan, in difesa i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Coppola del Verona ma c’è anche la suggestione Comuzzo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan per la prossima estate segue due importanti profili per la difesa della prossima stagione.

Milan, capitolo difensore centrale: Diego Coppola del Verona è considerato un prospetto interessante che però deve maturare; uno su cui investire, anche se più giovane del gialloblù, è Pietro Comuzzo, che la Fiorentina valuta 40 milioni.