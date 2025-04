Calciomercato Milan, Udogie il post Theo Hernandez? Rossoneri stregati, primi contatti col Tottenham

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno individuato l’eventuale post Theo Hernandez: piace tantissimo Udogie del Tottenham

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan si sta già muovendo in vista della prossima estate.

In caso di addio di Theo Hernandez a giugno, andrà cercato un nuovo titolare per la fascia sinistra: Destiny Udogie piace, ma il Tottenham non è un club facile con cui trattare. Fabio Paratici lo ha già acquistato nel 2022 per gli Spurs e a lui piace parecchio.