Pobega verso l’ADDIO al Milan: sul tavolo c’è questa DOPPIA IPOTESI. Tutte le novità sul centrocampista rossonero

Tra i centrocampisti dell’attuale rosa del Milan che potrebbero fare le valigie nel corso delle prossime settimane c’è anche Tommaso Pobega. Il mediano potrebbe essere sacrificato per liberare spazio per Fofana e Samardzic.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’intenzione del Diavolo è quella di cederlo in prestito o a titolo definitivo. Tuttavia c’è anche l’opzione che porta al suo inserimento in una eventuale contropartita per arrivare a determinati giocatori.