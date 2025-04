Tonali, un club italiano sembrerebbe intenzionato a provarci concretamente per Sandro Tonali. La richiesta è molto alta

La Juventus ha messo nel mirino Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del classe 2000 attualmente in forza al Newcastle.

LE DICHIARAZIONI – «La Juve ha messo in cima ai desideri Tonali, il profilo simbolo da cui ripartite. Il giocatore che per personalità e leadership è ideale per il centrocampo del futuro. Per il Newcastle non c’è ancora una decisione sul futuro di Tonali. Chiederà tanto, circa 70-80 milioni ma a oggi non si sa se aprirà le porte di una possibile cessione. È un club molto difficile per trattare. La strada da fare e da percorrere è ancora ripida».