Milan Primavera, Dutu a Sportitalia: «Un grosso peccato perdere così, vi svelo il nostro obiettivo adesso»

Milan Primavera, il difensore Dutu ha commentato la sconfitta rimediata nella finalissima odierna di Coppa Italia contro il Cagliari

Intervenuto a Sportitalia dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari, il difensore del Milan Primavera Dutu ha dichiarato:

PAROLE – «E’ un vero peccato, abbiamo tenuto di più la palla, abbiamo avuto delle occasioni. Loro sono stati bravi a capitalizzare le tre occasioni che hanno avuto. Le finali scudetto sono il nostro obiettivo, possiamo farcela. E’ un periodo in cui non siamo nemmeno fortunati però faremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo».