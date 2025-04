Milan Primavera, le dichiarazioni di Dutu in conferenza stampa dopo la sconfitta. Segui le ultimissime sul club rossonero

Sconfitta in finale per il Milan Primavera contro i pari età del Cagliari. Ecco le dichiarazioni di Dutu in conferenza stampa dopo la sconfitta.

PAROLE – “Sicuramente come abbiamo lavorato in questo periodo, dando il massimo in allenamento e ascoltando lo staff. Si impara dalle sconfitte. Non è facile ma siamo un gruppo forte. Una sconfitta che fa male, il passivo è anche troppo pesante ma si punterà a raggiungere il nostro obiettivo, lasciandoci la finale alle spalle ma ricordandoci la finale come insegnamento“

Avete sentito la pressione?

“Non l’abbiamo sentita. Se andiamo a valutare la partita, abbiamo fatto una buona gara: siamo stati nella loro zona di campo e creato tante occasioni. Sono stati episodi: hanno fatto tre tiri e li hanno sfruttati. Complimenti a loro“

Rigore fallito, il momento decisivo?

“Sicuramente un episodio che poteva cambiare la gara ma abbiamo avuto anche altre occasioni per riaprirla. La potevamo rimettere in piedi, gli episodi oggi non sono stati dalla nostra parte“