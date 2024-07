Corti Sampdoria Women, l’ex tecnico del Milan Women riparte dalla Liguria: il COMUNICATO ufficiale sul mister

La Sampdoria Women ha ora un nuovo allenatore. La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: sarà Davide Corti a guidare le blucerchiate nella prossima stagione. Contratto annuale per l’ex tecnico del Milan Femminile. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria dà il benvenuto a Davide Corti, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra femminile fino al 30 giugno 2025. Di seguito gli altri componenti dello staff tecnico della Sampdoria Women per la stagione sportiva 2024/25: Laura Brambilla (allenatore in seconda), Bartolomeo Segale (preparatore atletico), Fabrizio Casazza (preparatore dei portieri).»