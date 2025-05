Calciomercato Milan, aumentano le pretendenti per Joao Felix! Il Diavolo ha già preso la sua decisione: ecco quale

Calciomercato Milan, Joao Felix lascerà sicuramente il club rossonero il prossimo 30 giugno: sul portoghese spunta anche il Flamengo

Il Flamengo si è unito alla corsa per ingaggiare João Félix dal Chelsea, secondo quanto riportato da Nicolò Schira. Il giocatore portoghese, attualmente in prestito al calciomercato Milan, non ha soddisfatto le aspettative e il club rossonero non sembra intenzionato a trattenerlo.

João Félix tornerà al Chelsea a giugno e potrebbe lasciare nuovamente il club inglese, poiché non rientra nei piani dell’allenatore Maresca. Il Flamengo sarebbe interessato ad ingaggiare João Félix in vista del Mondiale per Club e avrebbe già avviato contatti esplorativi con il suo entourage. Anche il Benfica, squadra in cui João Félix ha iniziato la sua carriera, sarebbe interessato a riprendere il giocatore. La situazione di João Félix sembra essere aperta a diverse possibilità, con diversi club pronti a fare un’offerta per il giocatore portoghese.