Mercato Milan, Tare pesca in Premier League? Nome a sorpresa per l’attacco, il prezzo fa gola

Mercato Milan, Igli Tare può pescare in Premier League per l’attacco: occhi su Trossard, attaccante dell’Arsenal. Tutti i dettagli

Il Milan si conferma tra i club più attivi in questa finestra di calciomercato, con la dirigenza rossonera incessantemente al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva su tutti i fronti. Dopo i significativi acquisti di Luka Modric e Samuele Ricci, l’attenzione si è ora spostata su altri obiettivi chiave, con un occhio di riguardo per il reparto avanzato e la difesa.

Jashari, un Obiettivo Complicato ma Non Abbandonato

Il nome più caldo sul taccuino del calciomercato Milan è senza dubbio quello di Ardon Jashari. Le trattative con il Club Brugge si stanno però rivelando più ardue del previsto a causa delle elevate richieste del club belga. Nonostante le difficoltà, la dirigenza rossonera non demorde e continua a negoziare, cercando una soluzione che possa accontentare tutte le parti. La volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva in questa complicata operazione di mercato. Il Milan è determinato a rinforzare il centrocampo con un profilo di qualità come Jashari, considerato ideale per il sistema di gioco di Allegri.

L’Opportunità Trossard dall’Arsenal: Un Colpo da 25 Milioni

Mentre la pista Jashari rimane in salita, il Milan sta valutando con serio interesse un’altra opportunità in attacco, direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Leandro Trossard, l’ala belga attualmente in forza all’Arsenal.

Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, sembrerebbe intenzionato a cedere il giocatore, avendo stabilito un prezzo di circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Trossard, classe 1994, è un profilo versatile capace di ricoprire diverse posizioni sulla trequarti, garantendo qualità e fantasia. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi attacco, e il Milan lo considera perfetto per le esigenze di Massimiliano Allegri.

Non è la prima volta che il nome di Trossard viene accostato ai rossoneri, a dimostrazione di un interesse che dura da tempo. La decisione dell’Arsenal di sacrificarlo apre ora una finestra di mercato concreta per il Milan. L’operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un investimento importante ma strategico per il reparto offensivo, che necessita di nuova linfa e alternative di qualità.

Il Tempo Stringe: Allegri Attende i Rinforzi

Con l’inizio della nuova stagione che si avvicina, i tempi per il Milan iniziano a stringere. Massimiliano Allegri ha più volte sottolineato la necessità di rinforzi in ogni reparto, e la dirigenza sta lavorando senza sosta per accontentarlo. Oltre a Jashari e Trossard, il club sta monitorando diversi altri profili per ogni zona del campo, dalla difesa al centrocampo, fino all’attacco. L’obiettivo è costruire una squadra equilibrata e profonda, in grado di affrontare i molteplici impegni della prossima stagione, tra campionato e competizioni europee.

Il mercato estivo è ancora lungo, ma il Milan sta dimostrando grande determinazione nel perseguire i propri obiettivi, cercando di chiudere le operazioni nel minor tempo possibile per permettere ai nuovi acquisti di integrarsi al meglio nel gruppo e assimilare i schemi di Allegri. Sarà interessante vedere se i rossoneri riusciranno a finalizzare l’acquisto di Trossard e a superare le difficoltà per Jashari, o se si virerà su altri obiettivi altrettanto ambiziosi.