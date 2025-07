Mercato Milan, la fedeltà di Jashari fa sognare i tifosi rossoneri! Oggi ha rifiutato questa squadra

Mercato Milan, Ardon Jashari continua a volere solo il club rossonero: rifiutata una squadra di Premier League nella giornata di oggi

Le voci di mercato Milan si fanno sempre più insistenti intorno ad Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista del Club Brugge. Nonostante l’interesse concreto da parte di un club di Premier League, il giovane svizzero ha chiaramente espresso la sua priorità assoluta: un trasferimento al Milan. Questa notizia, rilanciata con forza dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, conferma una tendenza già emersa nelle scorse settimane, sottolineando la ferma volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera.

La situazione si è ulteriormente scaldata oggi, con Jashari che non è stato nemmeno incluso nella formazione del Brugge per l’ultima partita. Questo gesto, tutt’altro che casuale, è un chiaro segnale della sua insistenza per il passaggio al Milan. Una mossa che evidenzia la determinazione del calciatore a forzare la mano con la sua attuale squadra, dimostrando quanto il progetto milanista sia centrale nei suoi piani futuri. L’assenza dal campo è spesso un indicatore inequivocabile della volontà di un giocatore di cambiare aria, e nel caso di Jashari, l’obiettivo è cristallino: San Siro.

L’interesse del Milan per Jashari non è certo una novità. Il club di Via Aldo Rossi è da tempo alla ricerca di rinforzi a centrocampo, con un occhio di riguardo per giovani talenti con ampi margini di crescita. Jashari, con la sua visione di gioco, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di recuperare palloni, si adatterebbe perfettamente alle esigenze del centrocampo di Stefano Pioli. La sua età, unita a un’esperienza già significativa a livello internazionale, lo rende un profilo estremamente appetibile per il futuro del club meneghino.

La Premier League, con la sua potenza economica e il suo fascino globale, rappresenta una destinazione allettante per molti calciatori. Il fatto che Jashari abbia rifiutato un approccio da parte di un club inglese, preferendo rimanere saldo sulla sua posizione riguardante il Milan, è un segnale forte e chiaro. Dimostra non solo l’attrattiva del progetto sportivo rossonero, ma anche la profonda motivazione personale del giocatore. Per Jashari, sembra che il denaro e la ribalta della Premier League passino in secondo piano rispetto alla possibilità di giocare in un club con la storia e le ambizioni del Milan.

Ora, la palla passa al Club Brugge. Con il giocatore che spinge per la cessione e il Milan che continua a monitorare la situazione, è probabile che nei prossimi giorni si intensifichino i contatti tra le due società. Il Milan dovrà presentare un’offerta che soddisfi le richieste economiche del Brugge, ma la ferma volontà di Jashari potrebbe rivelarsi un fattore determinante per sbloccare la trattativa. I tifosi rossoneri, nel frattempo, incrociano le dita, sperando di vedere presto Ardon Jashari calcare il prato di San Siro con la maglia del loro amato Milan. La saga di mercato continua, ma una cosa è certa: Ardon Jashari vuole solo il Milan.