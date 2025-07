Calciomercato Milan, Allegri concede il via libera! Può lasciare Milanello e firmare con loro

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri concede il via libera a Lorenzo Colombo: l’attaccante piace molto al Parma

La Serie A è un campionato in continua evoluzione, e il mercato estivo del 2025 si preannuncia già ricco di movimenti e trattative interessanti. Tra i nomi che stanno circolando con insistenza, quello di Lorenzo Colombo è sicuramente tra i più chiacchierati. L’attaccante di proprietà del calciomercato Milan, infatti, sembra destinato a lasciare i rossoneri in questa sessione di mercato, e il Parma ha già mostrato un concreto interesse per acquisire le sue prestazioni.

Colombo: Un Futuro Lontano da Milano Sotto la Nuova Gestione Allegri

La notizia, riportata dall’affidabile giornalista Nicolò Schira, evidenzia come Lorenzo Colombo non rientri nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Questo è un fattore determinante per il futuro del giovane attaccante. Dopo diversi prestiti che lo hanno visto protagonista in diverse squadre di Serie B e Serie A (ultima la positiva esperienza al Monza nella stagione 2023/2024), Colombo è tornato a Milano con la speranza di ritagliarsi uno spazio importante. Tuttavia, il cambio di guida tecnica e le nuove strategie di Allegri sembrano aver chiuso le porte a questa possibilità. Per il Milan, una cessione, magari a titolo definitivo con opzione di riacquisto o con una clausola di valorizzazione, rappresenterebbe una mossa logica per monetizzare un asset e per permettere al giocatore di continuare il suo percorso di crescita.

Il Parma All’Attacco: Un Rinforzo Ideale per i Ducali

Il Parma, neopromosso in Serie A e desideroso di costruire una squadra competitiva per mantenere la categoria, vede in Lorenzo Colombo un profilo estremamente interessante. La giovane età, il potenziale inespresso e la conoscenza del campionato italiano lo rendono un obiettivo prioritario per la dirigenza ducale. Il club emiliano è alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche: fisicità, capacità di finalizzazione e la voglia di mettersi in mostra dopo un periodo in cui non ha avuto la continuità desiderata in una “big” come il Milan.

L’arrivo di Colombo al Parma potrebbe rappresentare una situazione win-win per tutte le parti coinvolte. Per il giocatore, sarebbe l’occasione di avere un ruolo da protagonista e di dimostrare il suo valore in un ambiente che crede fortemente in lui. Per il Parma, significherebbe aggiungere un elemento di qualità e prospettiva al proprio reparto offensivo, un tassello fondamentale per affrontare le sfide della massima serie.

La Trattativa: Quali Saranno le Condizioni?

Non sono ancora stati svelati i dettagli specifici della trattativa tra Milan e Parma. Si ipotizza che il Milan possa preferire una cessione a titolo definitivo con una clausola di riacquisto o una percentuale sulla futura rivendita, per non perdere completamente il controllo su un giocatore che ha comunque dimostrato grandi potenzialità. Il Parma, dal canto suo, cercherà di ottenere il giocatore con una formula che garantisca la stabilità e la continuità necessarie per il suo progetto.

Il mercato è in pieno fermento e le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Lorenzo Colombo. La sua destinazione al Parma sembra sempre più probabile, e i tifosi ducali attendono con ansia l’ufficializzazione di un colpo che potrebbe rivelarsi fondamentale per la loro stagione in Serie A. La fonte, Nicolò Schira, si è dimostrata ancora una volta un punto di riferimento per le notizie di mercato più affidabili.