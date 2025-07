Mercato Milan, assalto dall’Arabia per Pulisic? Clamorosa indiscrezione, la posizione di Tare e Allegri

Mercato Milan, l’Al-Nassr sarebbe interessato al profilo di Christian Pulisic: per i rossoneri l’americano è incedibile. Ultime

Le voci si rincorrono, alimentate dalla sempre più invasiva presenza del calcio saudita sul panorama internazionale. Questa volta, l’oggetto del desiderio dell’Al-Nassr sembrerebbe essere Christian Pulisic, l’esterno americano che in questa stagione si è affermato come un elemento cardine del Milan. La notizia, riportata da Gazzetta.it, ha scosso l’ambiente rossonero, sebbene da via Aldo Rossi non siano pervenute, almeno per il momento, offerte ufficiali.

Pulisic: Incedibile per il Milan, Ma Attenzione all’Al-Nassr

Il calciomercato Milan ha le idee chiare: Pulisic non è sul mercato. Il giocatore, arrivato la scorsa estate, ha dimostrato sul campo il suo valore inestimabile, diventando rapidamente uno dei leader tecnici della squadra. La sua duttilità, la sua visione di gioco e la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che di assistenza lo rendono un pezzo pregiato del progetto rossonero. La dirigenza milanista lo considera incedibile, una colonna portante su cui costruire il futuro. Le prestazioni dell’americano hanno superato le aspettative, e la sua integrazione nel gruppo è stata rapida ed efficace, contribuendo in modo significativo agli obiettivi stagionali del club.

Tuttavia, come spesso accade nel mercato moderno, le logiche economiche possono sovvertire ogni piano. E l’Al-Nassr, con la sua straordinaria capacità finanziaria, è in grado di fare proprio questo. Il club saudita, che già vanta tra le sue fila stelle di calibro mondiale come Cristiano Ronaldo, ha dimostrato di non avere limiti quando si tratta di investire su calciatori di alto profilo. La potenza economica dei club sauditi, supportata da fondi sovrani, permette loro di presentare offerte irrinunciabili sia ai club che ai giocatori, alterando gli equilibri tradizionali del mercato europeo. L’ipotesi di un assalto massiccio per Pulisic, per quanto possa sembrare remota al momento, non può essere totalmente scartata.

Il Richiamo dell’Arabia Saudita: Un Fenomeno in Crescita

Il campionato saudita è in una fase di espansione senza precedenti. L’obiettivo è chiaro: elevare il livello del calcio locale e attrarre l’attenzione globale. L’arrivo di numerosi campioni ha già aumentato l’appeal e la visibilità della Saudi Pro League, rendendola una destinazione sempre più attraente per i calciatori, anche per quelli ancora nel pieno della loro carriera. Le cifre faraoniche offerte non riguardano solo i salari dei giocatori, ma anche le somme destinate ai cartellini, mettendo in seria difficoltà anche i top club europei nel resistere a certe tentazioni.

Per il Milan, perdere Pulisic significherebbe un duro colpo, non solo a livello tecnico ma anche di immagine. Sostituire un giocatore con le sue qualità e la sua incisività sarebbe un’impresa ardua. La dirigenza, pur consapevole della minaccia saudita, dovrà mantenere la sua posizione ferma e resistere a eventuali tentativi di seduzione. Saranno cruciali le prossime settimane per capire se le voci si trasformeranno in qualcosa di più concreto o se l’interesse dell’Al-Nassr rimarrà solo una suggestione. Il futuro di Pulisic e, di conseguenza, parte del futuro del Milan, potrebbe dipendere dalla solidità delle difese rossonere di fronte all’offensiva finanziaria dall’Arabia.