Sportiello Milan, pronta la risoluzione col club rossonero! Accordo chiuso, resta in Serie A

Sportiello Milan, il portiere viaggia verso la risoluzione del contratto con il club rossonero dopo aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta

Alfredo Pedullà svela un’esclusiva che farà rumore nel calciomercato italiano: Marco Sportiello è a un passo dal ritorno all’Atalanta. Il portiere, attualmente legato al calciomercato Milan da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, sarebbe in procinto di risolvere il suo rapporto con i rossoneri per firmare un accordo a lungo termine con il club bergamasco. Questa notizia, riportata con dovizia di particolari da una delle fonti più attendibili del panorama giornalistico sportivo, conferma le voci di un possibile addio di Sportiello al capoluogo lombardo per un ritorno alle origini calcistiche.

L’intesa tra Sportiello e l’Atalanta sarebbe già definita nei dettagli economici e contrattuali. Si parla di un accordo di tre anni più uno di opzione, o direttamente un contratto quadriennale, a testimonianza della fiducia che la società nerazzazzurra ripone nelle capacità del portiere toscano. Le cifre sono altrettanto significative: circa 1.3 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi raggiunti, rendendo l’ingaggio complessivo molto appetibile per Sportiello. Questo investimento sottolinea la volontà dell’Atalanta di assicurarsi un portiere di esperienza e affidabilità, capace di offrire sicurezza tra i pali e un’alternativa di alto livello al titolare.

Il passo successivo, e cruciale, sarà la risoluzione del contratto che lega Sportiello al Milan. Nonostante la scadenza lontana, fissata al 2027, le parti sembrano intenzionate a trovare un accordo rapido per consentire il trasferimento. Questa operazione di mercato, seppur non ancora ufficializzata, è un chiaro segnale delle strategie messe in atto dall’Atalanta per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, che vedrà la Dea impegnata su più fronti, tra cui il campionato e le competizioni europee. La profondità della rosa è un aspetto fondamentale per una squadra con ambizioni, e l’arrivo di Sportiello aggiungerebbe un tassello di grande valore e professionalità.

Il ritorno di Sportiello all’Atalanta rappresenta anche un gesto simbolico, un ritorno a casa per il portiere cresciuto nel settore giovanile della squadra orobica. Dopo diverse esperienze in prestito e un periodo al Milan, Sportiello ritroverebbe un ambiente a lui familiare, dove ha già dimostrato il suo valore in passato. La sua conoscenza del club, dei compagni e dello staff tecnico potrebbe facilitare un rapido inserimento e contribuire a rafforzare lo spirito di squadra. I tifosi atalantini, senza dubbio, accoglieranno con entusiasmo il ritorno di un “figlio” della loro squadra, un giocatore che ha sempre dato il massimo e che ora potrà mettere la sua esperienza al servizio della Dea. Questo trasferimento, qualora si concretizzasse come anticipato da Alfredo Pedullà, sarebbe uno dei colpi di mercato più interessanti di questa sessione estiva, capace di soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte e di offrire a Sportiello una nuova opportunità per mettersi in mostra ad alti livelli.