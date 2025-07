Sportiello verso l’addio al Milan: l’Atalanta in pole per il ritorno a casa. I motivi della possibile separazione

Sportiello può lasciare il Milan nei prossimi giorni: il portiere italiano può tornare all’Atalanta. Questi i motivi del possibile addio

Marco Sportiello sta seriamente considerando di lasciare il calciomercato Milan. Una notizia che, pur non essendo un fulmine a ciel sereno, ha comunque colto di sorpresa molti tifosi rossoneri, soprattutto considerando il suo ruolo di secondo portiere affidabile e la mancanza di attriti con la dirigenza milanista. La decisione, come riportato da Daniele Longo, non è dettata da contrasti con il club di Via Aldo Rossi, ma rappresenta una vera e propria scelta di vita per il portiere toscano.

Dopo aver ricoperto il ruolo di vice-Maignan in questa stagione, Sportiello, classe 1992, sente il bisogno di nuove motivazioni, forse anche un ruolo più centrale in un nuovo progetto. Nonostante le poche presenze in campo, Sportiello si è sempre dimostrato un professionista esemplare, pronto a subentrare quando chiamato in causa e a supportare la squadra. La sua dedizione e la sua serietà sono sempre state apprezzate sia dallo staff tecnico che dai compagni di squadra.

Inizialmente, la Cremonese aveva manifestato un forte interesse per Sportiello. Il club grigiorosso, desideroso di rinforzare la propria porta in vista della prossima stagione, aveva sondato con insistenza la possibilità di portare il portiere a Cremona. Tuttavia, secondo quanto riportato da Longo, il richiamo dell’Atalanta sembra aver avuto la meglio su qualsiasi altra opzione.

Il possibile ritorno di Sportiello a Bergamo non è solo una questione di cuore, ma anche di progetto tecnico. L’Atalanta, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta e dove ha vissuto anni importanti della sua carriera, potrebbe offrirgli un ruolo più di spicco, magari una competizione più serrata per un posto da titolare o quantomeno un maggiore minutaggio rispetto a quello garantito al Milan. Il legame tra Sportiello e la “Dea” è sempre stato forte, e la prospettiva di tornare a giocare per il club che lo ha visto crescere e affermarsi, in un ambiente che conosce e apprezza, è indubbiamente allettante.

L’Atalanta, sempre attenta a cogliere opportunità di mercato e a valorizzare giocatori con cui ha già un passato, potrebbe accogliere a braccia aperte il suo ex portiere. Un eventuale trasferimento a Bergamo chiuderebbe un capitolo importante della carriera di Sportiello al Milan, durato una sola stagione ma ricco di insegnamenti e di esperienze preziose. La decisione finale di Sportiello sarà sicuramente meditata, ma l’indizio fornito da Daniele Longo sull’orientamento verso l’Atalanta sembra essere più che concreto. Il calciomercato è appena agli inizi, ma le prime mosse importanti sembrano già delineate, con Sportiello pronto a intraprendere una nuova avventura, forse proprio nel club che lo ha visto sbocciare.