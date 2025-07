Sportiello, se lascia il Milan c’è una soluzione: il portiere è già stato bloccato

Sportiello: il Milan ha già bloccato un’alternativa! Potrebbe essere lui il secondo portiere

Il Milan si muove sul mercato per blindare il proprio reparto portieri e, in caso di addio di Marco Sportiello, attuale secondo estremo difensore rossonero, il nome in pole position è quello di Pietro Terracciano, esperto portiere classe 1990 della Fiorentina. La notizia, riportata da Daniele Longo su X, rivela un interesse concreto del Diavolo e una notevole disponibilità da parte del giocatore.

Terracciano, portiere solido e affidabile, con una lunga esperienza in Serie A maturata tra le fila di club come la Fiorentina e l’Empoli, sarebbe il profilo individuato dal club di via Aldo Rossi per ricoprire il ruolo di vice-Maignan. La sua affidabilità tra i pali, la buona gestione delle uscite e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un candidato ideale per il sistema di gioco del Milan.

Ciò che rende la trattativa particolarmente interessante è la ferma volontà del portiere di approdare al club meneghino. Secondo le indiscrezioni, Terracciano sarebbe disposto a rinunciare a una parte del proprio ingaggio pur di favorire il trasferimento a San Siro. Questo gesto dimostra il forte desiderio del giocatore di vestire la maglia rossonera e di mettersi a disposizione di Stefano Pioli, l’allenatore che ha riportato il Diavolo ai vertici del calcio italiano.

La situazione dipenderà, come detto, dall’eventuale partenza di Sportiello. Se il portiere toscano dovesse lasciare il Milan per cercare maggiore spazio o nuove sfide, la strada per Terracciano sarebbe spianata. Il Diavolo ha già bloccato il giocatore, a testimonianza della lungimiranza e della programmazione della dirigenza nel costruire una rosa competitiva e bilanciata in ogni reparto.

Per i tifosi milanisti, l’arrivo di Terracciano significherebbe avere un’ulteriore garanzia tra i pali, un portiere esperto e motivato a dare il proprio contributo alla causa rossonera, in una stagione che si preannuncia ricca di impegni e obiettivi ambiziosi per il Milan.