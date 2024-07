Thiaw via dal Milan? Cessione possibile solo a una CONDIZIONE

Thiaw via dal Milan? Newcastle in pressing, i rossoneri aprono alla cessione del difensore solo a una CONDIZIONE

Il futuro di Malick Thiaw potrebbe non essere necessariamente lontano dal Milan. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che oggi in edicola svela le strategie dei rossoneri sul mercato in uscita.

Con l’eventuale innesto di Pavlovic un centrale potrebbe partire ma solo alle giuste condizioni. Tradotto: il Newcastle dovrà formulare un’offerta congrua e interessante per convincere il Milan a trattare e a cedere il giocatore.