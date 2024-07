Pavlovic Milan al traguardo: rossoneri convinti di strappare il sì del Salisburgo con questa OFFERTA. I dettagli

Pavlovic Milan al traguardo: rossoneri convinti di strappare il sì del Salisburgo con questa OFFERTA. Tutti i dettagli

Pavlovic è destinato a diventare il secondo acquisto dell’era Fonseca. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che spiega come in casa rossonera siano convinti di riuscire a strappare posto il sì definitivo del Salisburgo.

Magari già con la prossima offerta pronta ad essere messa sul tavolo: 20 milioni di euro più un paio di bonus e magari una percentuale sulla futura rivendita (magari per abbassare ulteriormente la parte fissa).