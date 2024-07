Leao Milan, il 10 rossonero continua le vacanze: dopo Rio de Janeiro ecco la nuova destinazione – FOTO

Leao Milan, il 10 rossonero continua le vacanze: dopo Rio de Janeiro ecco la nuova destinazione. La FOTO della storia IG

Continuano le vacanze per Rafa Leao dopo l’Europeo in attesa di rientrare a Milano per iniziare la nuova stagione con Fonseca. Il numero 10 rossonero dopo essere stato a Rio de Janeiro si è spostato a Miami.

🇺🇸 Dopo Rio de Janeiro, vacanze a Miami per Rafa.#Leao pic.twitter.com/aEnqk3tt3T — Milan Zone (@theMilanZone_) July 23, 2024

Come si può notare dalla storia pubblicata dal portoghese sul proprio profilo IG, il rossonero è a Miami Beach dove passerà i restanti giorni della sua vacanza. Poi inizierà una stagione importante dove dovrà mostrare sicuramente più costanza e tornare al centro del club.