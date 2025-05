Mercato Milan, intrigo Walker! Riflessioni e dubbi, c’è questa ipotesi concreta sul tavolo

Mercato Milan, i rossoneri stanno ancora valutando il da farsi per quanto riguarda il futuro di Kyle Walker: ecco cosa filtra

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto ha fornito questo aggiornamento:

PAROLE – «Il calciomercato Milan è sempre più verso il no al riscatto di Walker. Non è stata presa una decisione al 100% perché verrà discussa tra la prossima settimana e la successiva, ma l’orientamento del Milan è quello di non trattenere Walker, per dubbi su età, ingaggio e rendimento. Qualora il Milan dovesse riscattare Walker, dal prossimo anno percepirebbe un ingaggio di 4 milioni e mezzo netti a stagione. Ovviamente questo più commissioni, perché il Milan, qualora riscattasse Walker, dovrà pagare le commissioni agli agenti».