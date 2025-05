Theo Hernandez Milan, prende corpo uno scenario incredibile! Rossoneri all’angolo, la situazione

Theo Hernandez Milan, può prendere corpo lo scenario che prevede l’addio a parametro zero del terzino francese nel 2026. I dettagli

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez:

PAROLE – «Il rinnovo di Theo è in aria, perché ad oggi non c’è mai stato un vero e proprio avvicinamento tra le parti, non c’è ancora oggi questo tipo di orientamento al rinnovo. Quindi anche Theo potrebbe o lasciare il Milan quest’estate oppure andare via a zero tra un anno».