Infortunio Retegui, frattura della tibia per l’attaccante italo-argentino: a rischio il suo ritorno in Serie A? La situazione

Infortunio Retegui, la frattura della tibia lo costringe all’operazione e ad uno stop di 2 mesi. A rischio il ritorno in Serie A? La situazione

Procede con tanti bassi la stagione di Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino in forza all’Al-Qadsiah, in Arabia Saudita, ha subito un brusco arresto lo scorso 10 aprile durante il match contro l’Al-Shabab, valido per la Saudi Pro League sporcando una prestazione di grande valore, che ha visto Retegui segnare un gol e fornire un assist per mantenere vive le speranze della sua squadra di qualificarsi alla Asian Champions League per la prossima stagione.

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L’infortunio alla tibia sinistra, però, aveva costretto il giocatore a lasciare il campo in barella e dopo le prime valutazioni mediche è stata confermata la gravità dell’infortunio: si tratta di una frattura alla tibia, che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni ed un recupero lungo, con una prognosi di almeno due mesi.

Una stagione travagliata tra infortuni e delusioni

L’incidente arriva in un periodo particolarmente difficile per Retegui che aveva già subito una pesante delusione a fine marzo, quando la Nazionale italiana è stata eliminata dai Mondiali nei playoff contro la Bosnia e che gli aveva addossato critiche per le scelte di mercato fatte la scorsa estate.

Il contrasto tra le alte aspettative e la realtà aveva segnato il suo inizio di stagione, che ora si conclude prematuramente a causa di questo infortunio. Nonostante questo, la sua prima stagione con l’Al-Qadsiah si è chiusa con numeri promettenti: 19 gol e 2 assist in 31 partite, di cui 16 gol nelle 18 gare di campionato.

Futuro in bilico tra mercato e infortunio

L’infortunio di Retegui però, potrebbe avere ripercussioni anche sul suo futuro. Juventus e Milan, infatti, non hanno mai perso di vista il giocatore, anche dopo il suo trasferimento dall’Atalanta all’Al-Qadsiah per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Nonostante il contratto del classe 1999 con l’Al-Qadsiah scada nel 2028, il Milan aveva già avviato dei contatti con l’agente Alessandro Moggi per sondare la possibilità di un ritorno in Italia. Tuttavia, l’infortunio potrebbe complicare le trattative, mettendo in dubbio il suo trasferimento in Serie A per la prossima stagione.

Retegui quindi, si trova ad affrontare una fase difficile, segnata dalla riabilitazione e dalle incertezze sul suo futuro.