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Calciomercato Milan, Retegui testa il ritorno in Italia: sondato il terreno anche con un altro club. La situazione
Calciomercato Milan, Retegui testa il ritorno in Italia: il suo agente avrebbe sondato il terreno anche con un altro club di Serie A. La situazione
La nostalgia del calcio europeo continua a farsi sentire per diversi giocatori passati dalla Serie A. Dopo i casi di Theo Hernandez e Franck Kessie, anche Mateo Retegui starebbe valutando concretamente un ritorno in Italia, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante italo-argentino, ex Genoa e Atalanta, avrebbe manifestato la volontà di rientrare in Serie A, con l’obiettivo di tornare a competere ad alti livelli e giocare la Champions League.
Contatti con Milan e Juventus
Dalla ricostruzione emerge che i rappresentanti di Retegui avrebbero recentemente effettuato un tour in Italia, sondando il terreno con due big come Milan e Juventus.
L’interesse, soprattutto da parte del club rossonero alla ricerca di un nuovo centravanti, è reale, ma gli approcci non avrebbero portato sviluppi concreti.
Il principale problema resta legato all’aspetto economico. Sempre secondo la Rosea, l’attaccante percepirebbe uno stipendio di circa 16 milioni di euro netti, una cifra che risulta fuori portata per i club italiani.
Questo elemento rappresenta un ostacolo decisivo, che al momento blocca ogni possibile trattativa, nonostante la volontà del giocatore di tornare.
Scenario in standby
La situazione di Retegui resta quindi in una fase di stallo. Da un lato il desiderio di rientrare in Serie A e rilanciarsi in un contesto competitivo, dall’altro i limiti economici che rendono complicata qualsiasi operazione.
Per il momento, Milan e Juventus restano alla finestra, in attesa di eventuali sviluppi che possano rendere l’affare più sostenibile.
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