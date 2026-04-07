Calciomercato Milan, occasioni dal Medio Oriente? Theo Hernandez ha nostaligia, ma l’affare non sembra possibile. La situazione

Si registra una possibile inversione di tendenza nel panorama calcistico internazionale: alcuni protagonisti che avevano scelto il Medio Oriente starebbero valutando un ritorno in Europa. A riportarlo è Zelus su X, citando Gazzetta.it, che parla di una vera e propria “fuga” da quei campionati.

Tra i nomi citati emergono situazioni diverse ma accomunate dalla stessa volontà: tornare nel calcio europeo dopo aver lasciato Milano.

Inzaghi: ritorno complicato

Per quanto riguarda Simone Inzaghi, l’allenatore italiano gradirebbe un ritorno nel calcio europeo, ma al momento si tratterebbe soltanto di un desiderio difficilmente realizzabile. La sua posizione contrattuale e il contesto attuale rendono l’operazione complessa nel breve periodo.

Theo Hernandez: addio controvoglia

Discorso diverso per Theo Hernandez, ex terzino del Milan, che avrebbe lasciato i rossoneri controvoglia. Secondo quanto riportato, il francese starebbe vivendo mesi complicati e la nostalgia del calcio europeo, in particolare della Serie A, sarebbe sempre più forte.

Il legame con il Milan e con il campionato italiano non si sarebbe mai realmente spezzato, alimentando l’idea di un possibile ritorno in futuro, ma la situazione non sembrerebbe essere propensa ad avverarsi.

Scenario in evoluzione

Il trend che emerge suggerisce come l’esperienza nel Medio Oriente, pur economicamente vantaggiosa, non sempre riesca a soddisfare pienamente le ambizioni sportive dei protagonisti.

La volontà di tornare a competere ai massimi livelli in Europa potrebbe quindi aprire nuovi scenari di mercato nei prossimi mesi.

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