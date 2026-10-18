Pagelle Milan Atalanta, prova positiva della squadra di Amorim: Gila e Rabiot al top. Goncalo croce e delizia

Pagelle Milan Atalanta – I voti dei calciatori rossoneri scesi in campo oggi a San Siro nella settima giornata del campionato di Serie A
I voti dei calciatori rossoneri scesi in campo oggi a San Siro nella settima giornata del campionato di Serie A. Il migliore in campo è stato il solito Rabiot. Importantissimo Maignan ad evitare il 3-3 su Zappacosta. Bene anche Gila. Ramos croce e delizia:
Maignan 7
Gila 7 (Tomori SV)
De Winter 6
Pavlovic 6,5
Chukwueze 6,5 (Hutchinson 6)
Modric 6,5 (Jashari 6)
Musah 7 (Estupinan 4)
Rabiot 7,5
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Moreira 7
Pulisic 6,5 (Loftus S.V.)
Ramos 7
Amorim 7