 Pagelle Milan Atalanta, prova positiva della squadra di Amorim: Gila e Rabiot al top. Goncalo croce e delizia
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Pagelle Milan Atalanta, prova positiva ma con la paura finale: Gila e Rabiot al top. Goncalo croce e delizia

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Published 2 ore fa il 18 Ottobre 2026
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Pagelle Milan Atalanta – I voti dei calciatori rossoneri scesi in campo oggi a San Siro nella settima giornata del campionato di Serie A

I voti dei calciatori rossoneri scesi in campo oggi a San Siro nella settima giornata del campionato di Serie A. Il migliore in campo è stato il solito Rabiot. Importantissimo Maignan ad evitare il 3-3 su Zappacosta. Bene anche Gila. Ramos croce e delizia:

Maignan 7

Gila 7 (Tomori SV)

De Winter 6

Pavlovic 6,5

Chukwueze 6,5 (Hutchinson 6)

Modric 6,5 (Jashari 6)

Musah 7 (Estupinan 4)

Rabiot 7,5

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Moreira 7

Pulisic 6,5 (Loftus S.V.)

Ramos 7

Amorim 7

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