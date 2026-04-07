Mercato Milan, sarà rivoluzione in attacco: via Fullkrug, dubbi su Nkunku e Gimenez. Mentre Leao e Pulisic…

Mercato Milan, in estate sarà rivoluzione nel reparto offensivo: ecco le quotazioni di tutti gli attaccanti rossoneri

Il ko contro il Napoli non ha solo allontanato il sogno scudetto, ma ha accelerato le riflessioni del Milan sul futuro del proprio attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la prossima estate sarà segnata da una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato. Molti dei protagonisti attuali sembrano destinati a lasciare Milanello, con la società decisa a cambiare rotta per fornire a Massimiliano Allegri soluzioni più incisive e costanti sottoporta.

Tra i primi nomi sulla lista dei partenti figura Niklas Füllkrug: il club avrebbe già deciso che il centravanti tedesco non sarà acquistato a titolo definitivo, ponendo fine alla sua esperienza in rossonero dopo una stagione tra alti e bassi. Situazione diversa per Santiago Gimenez, che ha ancora qualche chance di permanenza: «Gimenez può rimanere come 9 di riserva se non avrà offerte», diventando una soluzione alternativa in caso di mancato arrivo di proposte economicamente vantaggiose.

Mercato Milan, incertezza per le stelle: i dubbi su Nkunku, Pulisic e Leao

Il fronte delle cessioni eccellenti è quello che scuote maggiormente l’ambiente. Christopher Nkunku, arrivato con grandi aspettative, «probabilmente farà le valigie», non essendo riuscito a integrarsi pienamente nei meccanismi tattici del 3-5-2 di Allegri. Anche per le due stelle principali della squadra il futuro non è più scolpito nella pietra. Sebbene Christian Pulisic sia l’elemento con «più chance di restare» grazie al suo rendimento costante, la sua riconferma non è considerata scontata dalla dirigenza.

Il vero punto interrogativo riguarda però Rafael Leao. Nonostante le recenti rassicurazioni di Di Marzio sulla volontà del club di puntarci, la Rosea sottolinea come il suo futuro sia avvolto nel mistero: non è scontato il futuro di Leao, soprattutto se dovessero arrivare offerte vicine agli 80 milioni di euro. Il portoghese, reduce da un periodo complicato a causa della pubalgia, potrebbe rappresentare la plusvalenza necessaria per finanziare i nuovi colpi in entrata e dare il via al nuovo ciclo rossonero.