Lewandowski rivela: : «Futuro? Il club sa questo, ma ora contano solo le partite che restano e i gol»

Lewandowski ha parlato a TV3. In particolare, l’attaccante polacco, ha commentato le diverse voci di mercato che lo portano lontano da Barcellona

In un’intervista rilasciata a TV3, Robert Lewandowski ha commentato il suo futuro, rispondendo alle voci di mercato che lo vedono anche nel mirino del Milan. Il centravanti polacco ha voluto mettere da parte le speculazioni e concentrarsi solo sugli impegni sportivi rimanenti.

LA RISPOSTA DI LEWANDOWSKI – «Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante».

Lewandowski ha chiarito dunque che la sua attenzione è rivolta esclusivamente al presente e alle sfide imminenti, evitando di entrare nei dettagli delle trattative future, nonostante le voci di mercato che continuano a circolare.

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