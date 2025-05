Theo Hernandez Milan, rinnovo in bilico dopo la sconfitta con il Bologna! E ora il Real Madrid… Segui le ultimissime

Moncada, nel prepartita della finale di Coppa Italia, ha fatto il punto sui rinnovi dei big in rosa. Tra questi c’è Theo Hernandez, attualmente in scadenza con il Milan nel 2026.

Il terzino di nazionalità francese non ha ancora chiaro quale sarà il proprio futuro. Intanto, come riportato da AS, si sarebbe proposto al nuovo Real Madrid di Xabi Alonso: i Blancos, tutt’ora, non sono interessati.