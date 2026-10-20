Trevisani contro Allegri: «C’era il Milan che era scarsissimo ma poi aveva tutti i giocatori che dominano il calcio tolti dalle mani di quel signore»

Trevisani nel corso dell’ultima puntata di ‘Fontana di Trevi’ su Cronache di Spogliatoio è andato ancora una volta contro Massimiliano Allegri

Riccardo Trevisani nel corso dell’ultima puntata di ‘Fontana di Trevi’ su Cronache di Spogliatoio, ha mosso un nuovo attacco nei confronti di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan oggi al Napoli.

ANCORA CONTRO ALLEGRI – «Stranamente Athekame fa le fiamme però qua non poteva giocare, Fullkrug capocannoniere in Bundes però qua si diceva che non poteva giocare, Nkunku vice capocannoniere in Bundes, strana sta cosa è. C’era il Milan che era scarsissimo che avrebbe fatto un miracolo ad arrivare quarto ma poi aveva tutti i giocatori che dominano il calcio tolti dalle mani di quel signore. Incredibile sta cosa, veramente…».

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Ha preso spunto da un commento fatto da Giuseppe Pastore e Fernando Siani sul Lione di Fonseca dove sta brillando Athekame per lasciarsi andare ad un parere molto forte!