La strana gestione di Cisse, tripletta a Salisburgo e poi solo panchina: ora con il Bournemouth che succede?

Cisse dopo aver segnato una fantastica tripletta giovedì scorso è rimasto in panchina per 90 minuti in Milan-Atalanta, ora toccherà di nuovo a lui?

Prosegue tra enigmi e rotazioni a sorpresa la gestione tattica di Cissé, al centro dell’attenzione in casa rossonera dopo le ultime recenti uscite. Un caso che continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori per la marcata discontinuità nell’impiego dell’attaccante.

Tutto ha origine dalla notte europea che lo ha visto assoluto protagonista, trascinando la squadra con un’incredibile e memorabile tripletta. Un’esibizione di forza e fiuto del gol che faceva presagire una continuità d’impiego anche in campionato. E invece, nel rocambolesco e spettacolare 3-2 conquistato contro l’Atalanta, il centravanti è rimasto a secco di minuti, guardando l’intero match dalla panchina. Nelle battute cruciali della gara, il tecnico Ruben Amorim ha preferito percorrere altre strade tattiche, inserendo Loftus-Cheek sulla trequarti per dare sostanza e fisicità alla manovra.

Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, ma che sembra far parte di un piano di gestione dei carichi e di alternanza ben preciso. Il riscatto per la punta è infatti già all’orizzonte: Amorim è pronto a rilanciarlo dal primo minuto nell’imminente impegno di Europa League contro il Bournemouth.

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L’Europa si conferma dunque il palcoscenico d’elezione per Cissé, chiamato ancora una volta a rispondere sul campo e a dimostrare a suon di gol che il suo contributo può diventare fondamentale non soltanto nelle notti internazionali, ma anche nel cammino in campionato.